Adeptos do Benfica acusam Madureira e Super Dragões de agressões

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, demarcou-se na noite desta terça-feira do apedrejamento de carrinhas de adeptos do Benfica que assistiram à partida da última jornada, nas Aves."Carrinhas? Não tenho nada a ver com o assunto", começou por referir Fernando Madureira, deixando de seguida uma proposta: "Mas se são carrinhas de adeptos do Benfica, talvez valha a pena investigar. Podem ser das claques... E investiguem também as pessoas que fazem a queixa. Sabe que, aqui [Super Dragões], há um nome que podem identificar, mas lá [claques do Benfica] não há nada..."Recorde-se que o alegado apoio do Benfica às suas claques, nomeadamente através do aluguer de carrinhas para a deslocação a jogos fora da Luz, já foi denunciado pelo FC Porto no âmbito do conhecido caso dos e-mails.

Autor: André Monteiro