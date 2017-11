Fernando Santos foi convidado a abordar a comemoração dos 14 anos de Luís Filipe Vieira à frente do Benfica e o selecionador nacional fez questão de recordar as apostas bem conseguidas do líder do emblema da Luz"Quero dar os parabéns a Luís Filipe Vieria, na data em que se comemora a sua eleição à frente do clube. Quero dar os parabéns pelo que tem feito ao longo dos anos, nas várias áreas. Ao nível das infra-estruturas tem feito coisas muito boas, assim como a aposta na formação. Quero dar os parabéns por este trabalho", referiu em declarações à BTV, lembrando, ainda, os 14 anos passados desde a inauguração do novo Estádio da Luz: "Ainda recentemente foi o palco de mais uma vitória importante para os portugueses, uma vitória importante da Seleção que serviu para garantir o apuramento para o Mundial da Rússia".

Autor: Valter Marques