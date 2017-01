Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, confirmou, através da página pessoal no Facebook, a saída de Gonçalo Guedes para o Paris Saint-Germain, tendo desejado sorte ao avançado, que diz ser "um dos principais responsáveis pela posição classificativa do Benfica"."Boa sorte para o Gonçalo nesta aventura parisiense", escreveu o dirigente, salientando "a forma como fez esquecer uma das principais referências do Benfica nos últimos anos, Jonas".