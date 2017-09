Fernando Tavares explica projeto do CAR do Benfica

É aqui que vai nascer a mais recente obra do Benfica

O vice-presidente do Benfica para as modalidades, Fernando Tavares, respondeu a Rui Gomes da Silva que, no início da semana, acusou os membros da direção do clube encarnado estarem "sem voz" e serem como os táxis por "nunca aparecerem quando é preciso" "Eu não ando de táxi e vou-me ficar por aqui", respondeu de forma lacónica o responsável do clube encarnado, à margem da apresentação do projeto da cidade desportiva das modalidades onde também estiveram o presidente Luís Filipe Vieira, e Domingos Almeida Lima com quem Fernando Tavares partilha o pelouro das modalidades. Perante a insistência dos jornalistas, o dirgente ainda garantiu que ninguém na direção do Benfica está "sem voz". "Eu sou um dirigente com voz como qualquer dirigente, mas não temos de andar a falar para a comunicação social todos os días", acrescentou.Já sobre a futura obra apresentada numa cerimónia onde também esteve o presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, Fernando Tavares definiu-a "como um sonho que será concretizado". "Não me posso comprometer com datas, mas como sabem o Benfica é rápido a erguer obra", acrescentou o vice-presidente que ainda não se conseguiu fazer uma estimativa do custo deste novo projeto.

Autor: João Soares Ribeiro