O Benfica começou da melhor forma a sua participação na FIBA Europe Cup, ao derrotar no Pavilhão da Luz os lituanos do BC Nevezis por 88-83.A jogar diante do 9.º colocado da edição do ano passado do campeão da Lituânia, os encarnados encontraram bastante oposição, tendo até chegado ao descanso em desvantagem (48-49). Tudo mudaria na segunda metade, com o Benfica a assumir a dianteira a seis minutos do término do terceiro parcial... para nunca mais a deixar.No plano individual, nota para a atuação de Antywane Robinson, autor de 27 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências, sendo que 21 dos pontos que alcançou foram através de lançamentos para lá da linha de 3 pontos.

Autor: Fábio Lima