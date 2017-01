Continuar a ler

Consulte os Aí, nos cinco minutos adicionais, o Benfica tiveram a chance de conseguir forçar um segundo tempo extra, mas Mário Fernandes desperdiçou o segundo lance livre que teve à sua disposição - que poderia ter dado um empate a 79 -, e os holandeses acabariam por triunfar.Consulte os resultados e classificação da prova

O Benfica somou esta terça-feira a quinta derrota em outros tantos encontros no Grupo P da FIBA Europe Cup, ao perder por 81-78 na visita ao reduto do Donar Groningen, num encontro apenas resolvido no prolongamento.Com Derek Raivio e Carlos Morais em evidência, ambos com 21 pontos cada, os encarnados começaram mal - chegaram ao intervalo a perder 36-31 -, mas na segunda metade reagiram e conseguiram mesmo passar para a frente do mercador, já dentro do quarto parcial. A turma holandesa foi batendo-se taco a taco e acabaria tudo por se resolver no prolongamento.

Autor: Fábio Lima