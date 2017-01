O Benfica despediu-se esta quarta-feira da FIBA Europe Cup, ao perder de forma clara diante dos russos do BC Enisey, por 89-58, em partida da sexta e última jornada do Grupo P da prova, disputado no Pavilhão da Luz.Numa noite verdadeiramente para esquecer, Raven Barber acabou por ser o melhor elemento das águias, com 16 pontos e 6 ressaltos, sendo a par de Carlos Morais (10) o único jogador do Benfica a chegar aos dois dígitos em termos pontuais.De referir que este foi o sexto desaire dos encarnados em outros tantos encontros nesta segunda fase da FIBA Europe Cup.

Autor: Fábio Lima