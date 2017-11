Se há coisas que unem Benfica e FC Porto, uma delas é o desejo de entrar sempre para vencer, seja em que contexto for... e hoje, na quarta jornada da FIBA Europe Cup, não será exceção. No que diz respeito às águias, prometem não facilitar na deslocação à Lituânia onde medirão forças com o Nevezis, até porque a vitória coloca os encarnados em zona de apuramento para a próxima fase.

"Vai ser complicado para eles. Temos sempre esta forma de ver as coisas, não achamos que seja difícil para nós e pomos as coisas ao contrário: vai ser difícil, com certeza, para o Nevezis. Vão ter muitas dificuldades em parar o nosso ataque", avisou o técnico José Ricardo na BTV, querendo assumir uma boa posição no Grupo B. "As contas são fáceis de fazer. Este é um jogo determinante se quisermos continuar na prova. Como queremos passar, temos de vencer", afirmou.

