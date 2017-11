Continuar a ler

Na próxima semana, as águias deslocam-se à Lituânia, onde vão defrontar, no dia 8, o BC Nevezis, em partida da 4.ª jornada do grupo, sendo que, no mesmo dia, o Bakken Bears, que hoje derrotou os lituanos por 86-71, recebe os russos do Avtodor Saratov.



Sob arbitragem de Geert Jacobs (Bélgica), Zdenko Tomasovic (Eslovénia) e Chris Dodds (Inglaterra), as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (86): Jesse Sanders (14), Carlos Morais (5), João Soares (9), Antiwane Robinson (20) e Raven Barber (12). Jogaram ainda José Silva (11), Nuno Oliveira (7), Nicola dos Santos (5), Tomás Barroso (3) e Cláudio Fonseca.



Treinador: José Ricardo Rodrigues.



- Avtodor Saratov (97): Justin Robinson (12), Branden Frazier (20), Coty Clarke (20), Fedor Kliuchnikov (10) e Artem Zabelin (7). Jogaram ainda Maxim Sheleketo (3), Micah Downs (19), Earvin Morris, Dramir Zbirov (1) e Ian Hummer (5).



Treinador: Andrea Mazzon.



Marcha do marcador: 23-21 (10 minutos), 40-47 (20), 64-69 (30) e 86-97 (final do jogo)



O Benfica perdeu esta quarta-feira com os russos do Avtodor Saratov, por 97-86, em jogo da terceira jornada do Grupo B da FIBA Europe Cup, disputado em Lisboa.Após esta derrota, o Benfica passou a ser terceiro classificado da série, com os mesmos quatro pontos dos lituanos do BC Nevezis, enquanto os dinamarqueses do Bakken Bears assumiram o comando do grupo, em igualdade com o Saratov, ambos com cinco pontos.

Autor: Lusa