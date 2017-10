Continuar a ler

O Benfica recebe na próxima jornada os russos do Avtodor Sarotov, que foram derrotados esta terça-feira pelo BC Nevezis, na Lituânia, por 84-83. Importa salientar que, ao final da 2.ª jornada, todas as equipas do grupo somam uma vitória e uma derrota.



Sob arbitragem de Goran Sljivic (Áustria), Eduard Udyanskyy (Gibraltar) e Jan Korshavn (Noruega), as equipas alinharam e marcaram:



- Bakken Bears (95): Doug Wiggins (8), Akoon-Purcell (25), Darko Juric (13), Jeffrey Crockett (20) e Michel Diouf (8). Jogaram ainda Adama Darboe (5), Tony Bishopp (10), Chris Christoffersen (3), Morten Sahlertz (3) e Nicolai Iversen.



Treinador: Steffen Wich.



- Benfica (76): Jesse Sanders (4), Carlos Morais (21), João Soares (5), Antywane Robinson (16) e Raven Barber (6). Jogaram ainda José Silva (5), Nuno Oliveira (4), Cláudio Fonseca (2), Tomás Barroso (12), Carlos Andrade (1) e Aljaz Slutej.



Treinador: José Ricardo Rodrigues



Marcha do marcador: 24-14 (10 minutos), 46-27 (intervalo), 67-56 e 95-76 (final).



O Benfica foi derrotado esta quarta-feira, na Dinamarca, pelos Bakken Bears por 95-76, em jogo da 2.ª jornada do Grupo B da FIBA Europe Cup. Desta forma, as águias somam a primeira derrota na competição, após terem triunfado frente ao BC Nevezis, em casa (88-83).Os nórdicos foram claramente superiores durante os dois primeiros períodos, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem de 19 pontos (46-27). As águias ainda se aproximaram no reatamento mas os dinamarqueses voltaram a fugir no derradeiro período. Com 21 pontos, três ressaltos e uma assistência, Carlos Morais foi o homem em destaque do lado da equipa orientada por José Ricardo.