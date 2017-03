Continuar a ler

Horas depois do empate dos azuis e brancos que permitiu ao Benfica permanecer na liderança da Liga NOS, Salvio acabaria por lembrar isso mesmo aos seguidores com a ajuda... da filha mais nova.



Chloé, de quase dois anos e de chucha na boca, apareceu para simbolizar o "um" de indicador esticado, referente ao primeiro lugar do campeonato ainda na posse dos tricampeões nacionais. "Boas noites", rematou Salvio.

Salvio viveu ontem um Dia do Pai junto da família como foi dando a perceber pelas publicações que ia revelando ao longo do dia na conta pessoal de Instagram. O futebolista argentino do Benfica não se conteve, ainda assim e de forma sui generis, de comentar o desfecho do jogo do Dragão (1-1), entre o FC Porto e V. Setúbal.

Autor: Flávio Miguel Silva