Depois de ter colocado o filho David Banda a jogar nas camadas jovens do Benfica, Madonna parece mesmo disposta a converter a descendência ao clube encarnado.

Agora, partilhou no Instagram uma fotografia das duas filhas, Stella e Estere, com uma camisola das águias, nas ruas de Lisboa. A acompanhar a imagem, está a legenda "Onde a vida começa" e uma referência à conta do Benfica.