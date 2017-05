David, que nasceu no Malawi e foi adotado por Madonna em 2006, tem sido a estrela da equipa de sub-12 por estes dias, tendo-se destacado pela velocidade em campo.







My Champion! ?????? Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Mai 14, 2017 às 3:01 PDT

É extremo esquerdo, chama-se David, está a treinar no Seixal e... é filho de Madonna. O jogador, de 11 anos, viajou esta semana para Portugal com a mãe e as irmãs, Esther e Stella, para uns dias de férias e a 'rainha da pop' pediu ao Benfica que autorizasse o filho a treinar no Caixa Futebol Campus até sexta-feira.