Filip Cveticanin, central de 20 anos e com dois metros de altura, é o primeiro reforço do Benfica para a próxima temporada, segundo apurou Record.

Os encarnados festejaram a reconquista do título de campeão nacional no último sábado e, sendo esta a primeira modalidade a entrar de férias, já foram estabelecidos contactos.

Tanto quanto o nosso jornal conseguiu apurar, o nome de Filip Cveticanin já estava há algum tempo debaixo da mira dos dirigentes encarnados, que não queriam prescindir da oportunidade de contar com esta jovem promessa, que chegou à Seleção Nacional o ano passado, integrando agora os convocados para a poule de apuramento para o Mundial.

Depois de ter passado pelo Gueifães, Filip Cveticanin, filho do antigo internacional de andebol Vladimir Cveticanin, representou o Castelo da Maia e o ingresso no Benfica vem colmatar a saída do holandês Mart van Werkhoven, que raras vezes era utilizado pelo técnico José Jardim como titular.

Em relação à equipa que foi campeã nacional, e tal como o nosso jornal adiantara em primeira mão, o brasileiro Raphael Oliveira viaja para a Turquia, Raphael Vinhedo renovou, o mesmo devendo suceder com Joan Diaz A. grande dúvida para já prende-se com a situação de Roberto Reis, que está em final de contrato.