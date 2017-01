Filipe Augusto vai ser jogador do Benfica até 2022. O médio, de 23 anos, acabou de assinar um contrato válido por cinco temporadas e meia após ter realizado os testes médicos durante a manhã.



O brasileiro é assim o terceiro reforço de inverno assegurado pelas águias após os laterais Hermes e Pedro Pereira que já se encontram no Seixal a trabalhar sob as ordens de Rui Vitória.





Continuar a ler

Formado no Bahia, o jogador chegou a Portugal em 2012/13 para representar o Rio Ave, mas já cumpriu dois empréstimos ao Valencia e Sp. Braga antes de regressar a Vila do Conde. O treinador do Benfica ganha assim mais uma opção para o meio-campo após os empréstimos de Celis e Danilo. Formado no Bahia, o jogador chegou a Portugal em 2012/13 para representar o Rio Ave, mas já cumpriu dois empréstimos ao Valencia e Sp. Braga antes de regressar a Vila do Conde. O treinador do Benfica ganha assim mais uma opção para o meio-campo após os empréstimos de Celis e Danilo.

Autor: Vanda Cipriano