Filipe Augusto, que falhou o encontro com o V. Guimarães devido a uma tendinopatia na coxa esquerda, continua a treinar-se condicionado. À partida, o médio é recuperável para o encontro com o V. Setúbal, mas este cenário só poderá ser confirmado no final da próxima semana.Entretanto, o médio de 24 anos prossegue o processo de recuperação com trabalho no campo e no ginásio. Convém acrescentar que, ao contrário dos restantes jogadores que vão gozar dois dias de folga, o camisola 6 das águias terá de deslocar-se ao Seixal.