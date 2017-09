Filipe Augusto? Rui Vitória preferiu salientar o que viu no final do jogo

Filipe Augusto no centro da polémica: Da resposta aos assobios ao abraço de Luisão

Aos 74' do Benfica-Sp. Braga, registou um dos momentos do jogo. Filipe Augusto recebeu ordem de substituição e acabou por ouvir alguns assobios - embora alguns adeptos se tenham manifestado contra e aplaudido o brasileiro. Ora, o médio acabou por não gostar e, numa altura em que a equipa tinha sofrido o empate e lutava contra o relógio, demorou a sair ao mesmo tempo que aplaudia ironicamente na direção de todas as bancadas.Jonas, o homem que entrou para o seu lugar, bateu palmas como que pedindo aos adeptos que acompanhassem o seu gesto. Já depois de sair, Filipe Augusto recebeu o cumprimento e abraço de Luisão, que saltou do banco para ir na direção do compatriota, parecendo mostrar solidariedade.