Boletim clínico #CDFxSLB: Grimaldo, Fejsa e Filipe Augusto. Detalhes em https://t.co/IaI4ZGecfH — SL Benfica (@SLBenfica) March 3, 2017

Rui Vitória não vai poder contar com Grimaldo, Fejsa e Filipe Augusto para o jogo frente ao Feirense. O médio brasileiro é a novidade no boletim clínico encarnado, depois da lesão contraída durante o jogo contra o Estoril, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.Grimaldo continua a recuperar da cirurgia à parede abdominal, enquanto Fejsa e Filipe Augusto sofreram uma entorse da tibiotársica. O médio sérvio recupera do tornozelo esquerdo, enquanto o brasileiro sofreu a lesão no direito.

Autor: João G. Oliveira