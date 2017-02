Continuar a ler

Questionado sobre se deseja ter agora mais minutos na equipa de Rui Vitória, Filipe Augusto não teve dúvidas: "Claro. Todo o jogador quer jogar, mas isso temos de provar diariamente nos treinos e se o treinador optar por mim tenho de estar preparado". O médio elogiou a turma alemã mas realçou a qualidade das águias: "É uma equipa com grandes jogadores, habituada a este tipo de jogos, mas a nossa equipa também provou que pode fazer de tudo para passar a eliminatória".Salientando que os seus objetivos são "os mesmos do Benfica", que passam por "fazer bons jogos e ganhar títulos", o brasileiro referiu depois à RTP que tentou ajudar a equipa quando entrou em campo."A minha entrada foi justamente para ajudar, tentar pressionar um pouco mais a saída do Borussia e acho que foi feliz. Estamos felizes com a vitória", comentou.Questionado sobre se deseja ter agora mais minutos na equipa de Rui Vitória, Filipe Augusto não teve dúvidas: "Claro. Todo o jogador quer jogar, mas isso temos de provar diariamente nos treinos e se o treinador optar por mim tenho de estar preparado".

Filipe Augusto mostrou-se muito satisfeito com a vitória desta terça-feira diante do Borussia Dortmund, naquela que foi a sua estreia na Liga dos Campeões."É um dia com o qual qualquer jogador sonha. Estou muito feliz, mais feliz ainda com a vitória. É uma vitória importantíssima para o nosso objetivo", começou por dizer o jogador à Sport TV.

Autores: Luís Miroto Simões e Alexandre Moita