"São as melhores. Quem vê de fora imagina uma coisa boa, mas quem está cá dentro tem a certeza de que é dos melhores centros de treino a nível mundial. Espero aproveitar todos os dias cada espaço daqui." Sobre o primeiro contacto com os novos colegas de equipa, Filipe Augusto, que vai vestir a camisola 6 do Benfica, garantiu que foi bem recebido por todos. "Foi muito bom, melhor do que estava à espera. Receberam-me muito bem. Já tinha aqui jogadores com os quais joguei, como o Rafa e o Ederson, e já tive a oportunidade de defrontar a maior parte. Há muitos brasileiros, como o capitão e o Jonas, e senti-me muito bem", afirmou à BTV.O médio brasileiro aproveitou ainda para se dar a conhecer aos adeptos. "Sou um médio que pode jogar na posição 6 ou na posição 8. Mas, de preferência, a 8. Tenho um bom passe, boa finalização de longa distância, muita disponibilidade e boa marcação. O principal passa por ajudar a equipa", afirmou o ex-Rio Ave, satisfeito com as condições que encontrou no Caixa Futebol Campus.

Filipe Augusto foi apresentado oficialmente como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas e meia, ou seja, até 2022, e, nas primeiras palavras de águia ao peito, mostrou-se otimista com esta nova aventura na carreira. O objetivo passa por evoluir e ajudar a equipa."Falei com Rui Vitória sobre algumas questões do jogo, o que é normal. Com o tempo vamos ter mais conversas, vamos falar mais. Quero aprender com os meus companheiros e com o treinador para evoluir com eles. Os adeptos podem esperar muita dedicação, profissionalismo e empenho. Quero ajudar o Benfica a conquistar os objetivos desta temporada."

Autor: Pedro Ponte