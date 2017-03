A lesão de Filipe Augusto no tornozelo direito, contraída aos 38 minutos, após um choque com Mattheus, deve impedir o médio de ser opção na Feira, sábado, no próximo jogo do Benfica para o campeonato. O médio apenas será reavaliado hoje, no regresso da equipa ao trabalho, mas a pancada deixou-o em visíveis dificuldades físicas. Tanto é que o brasileiro saiu mesmo do relvado com problemas de locomoção, não escondendo o esgar de dor.

Depois de dar o seu lugar a Pizzi, refira-se que Filipe Augusto, de 23 anos, foi prontamente assistido e fez gelo. No banco de suplentes, o médio foi apoiado pelos colegas de equipa, que além de se inteirarem do seu estado físico ainda deixaram uma palavra de conforto.