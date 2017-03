Presente na comitiva que a meio da semana seguiu para Dortmund , o médio brasileiro Filipe Augusto voltou este domingo a constar do boletim clínico do Benfica, no qual continuam a estar Alex Grimaldo e Ljubomir Fejsa.Filipe Augusto continua a contas com uma entorse da tibiotársica direita, a mesma lesão que padece Fejsa, ainda que no caso do sérvio a mazela seja na perna esquerda. Quanto a Grimaldo, prossegue o plano de recuperação pós-cirurgia à parede abdominal. Este trio é, assim, ausência na convocatória para a receção ao Belenenses , na qual não entra também Pedro Pereira, neste caso por opção técnica.

Autor: Fábio Lima