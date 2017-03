Continuar a ler

O médio brasileiro, de 23 anos, lesionou-se ainda no decorrer da primeira parte do dito jogo na Amoreira e, depois de ter sido assistido uma primeira vez, acabou por sair em claras dificuldades. Na altura, colocou prontamente gelo na zona afetada e a reavaliação clínica de ontem apontou à referida paragem na casa das três semanas.



Grimaldo já está bom



Para além de abordar Filipe Augusto, Vieira comentou ainda a situação de Grimaldo, operado à parede abdominal a meio de janeiro último. O dirigente máximo das águias confidenciou que o lateral "já está bom", pelo que será expectável a saída do ex-Barcelona do boletim clínico a breve trecho.

Filipe Augusto tem pela frente três semanas de recuperação à lesão no pé direito que sofreu no último jogo contra o Estoril. A informação foi ontem adiantada pelo próprio Luís Filipe Vieira, em entrevista à CMTV. "Lesões? O que podemos fazer? Ainda ontem um jogador que estava a ter um bom rendimento se lesionou e tem ali para três semanas", adiantou o responsável máximo das águias. Na prática, significa isto que o médio contratado ao Rio Ave só estará disponível a tempo do próximo clássico com o FC Porto, agendado para 2 de abril.Afinal, depois da deslocação das águias ao terreno do P. Ferreira (18 de março), os campeonatos páram para os compromissos das seleções nacionais, e o regresso será precisamente com o importante embate com os dragões, no Estádio da Luz (27ª jornada do campeonato). Até lá, Filipe Augusto tem garantido o afastamento dos jogos com Feirense, Borussia Dortmund, Belenenses e ainda o referido com os pacenses.

Autores: Filipe Pedras e Nuno Martins