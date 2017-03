Continuar a ler

O médio pacense, cedido pelo Sheffield Wednesday, da segunda liga inglesa, em janeiro, acentuou esta ideia e lembrou que o adversário é "campeão, tem jogadores que fazem a diferença e uma equipa poderosa", tendo, por isso, "total favoritismo".Os elogios estão longe de significar subserviência do Paços, enfatizou Filipe Melo, de 27 anos, argumentando com o facto de a equipa atravessar o melhor momento da época, com uma vitória e três empates seguidos nos últimos quatro jogos."Tivemos uma sequência de jogos positiva e temos uma situação [pontual] mais confortável. Para nós, que nos focamos sempre na vitória, este jogo vai ser igual. Vamos fazer o nosso melhor e também temos os nossos trunfos", sublinhou.À cabeça de todos os argumentos, Filipe Melo elencou o coletivo, garantindo que "o mais forte do Paços é a equipa", um "clube humilde", que a todos faz sentir-se em casa."Somos uma equipa forte", reforçou, insistindo no bom momento da equipa, com apenas dois golos sofridos nos últimos quatro jogos, ambos resultantes de lances de bola parada, o que o levou, depois, a admitir que a formação pacense, "com atitude e solidariedade", pode 'ferir' o Benfica, mas sem adiantar os seus pontos fracos.Melo não se furtou, no entanto, a antever o duelo com Pizzi, a quem não poupou elogios."Vai ser um duelo interessante. O Pizzi é um jogador de seleção, tem feito a diferença no Benfica, sendo ele muitas das vezes a desbloquear as coisas, mas, no global, o Paços vai estar preparado", concluiu.