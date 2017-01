O jovem sérvio Luka Jovic está na mira da Fiorentina. De acordo com informações reveladas esta sexta-feira pelo jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o nome do ponta-de-lança que tem atuado pela equipa B dos encarnados agrada muito a Pantaleo Corvino, diretor-geral do emblema viola.

De acordo com a publicação, o dirigente está a acompanhar de muito perto alguns jovens com potencial, em especial Bojan Knezevic (croata do Dínamo Zagreb), o uruguaio Joaquín Ardaiz (Danúbio) e Luka Jovic.

Contratado há um ano pelo Benfica ao Estrela Vermelha, o ponta-de-lança de 19 anos fez três jogos pela equipa principal e 14 pela formação secundária, tendo apontado três golos.

Autor: Sérgio Krithinas