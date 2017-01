Como Record adiantou, o Benfica já terá garantido os serviços de Seferovic para as próximas cinco épocas – a partir de junho –, mas, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o empresário do avançado do Eintracht Frankfurt chega esta quinta-feira a Itália para se reunir com a Fiorentina, que também mostrou interesse.

Ora, Fali Ramadani, empresário que já intermediou, por exemplo, as transferências de Markovic e Zivkovic para o Benfica, também gere a carreira de Kalinic, avançado da Fiorentina que tem em mãos uma proposta da China. A reunião com os dirigentes italianos servirá para definir a situação deste, mas, também, para perceber até que ponto o interesse da equipa de Paulo Sousa por Seferovic é real.

