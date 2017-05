É isto que Florin Coman pode trazer ao Benfica

Florin Coman, extremo-esquerdo, de 19 anos, está a ser negociado pelo Benfica com FC Viitorul e pode assinar contrato em breve pelo clube da Luz, até 2022. Esta é uma hipótese forte que está em cima da mesa, mas, segundo foi possível apurar, o negócio ainda não está fechado, apesar de estar bem adiantado.Coman é uma das promessas do futebol romeno e chegará à Luz para crescer. Pela sua jovem idade e também pelo excesso de extremos do plantel, é muito provável que Coman possa começar por reforçar a equipa B e ambientar-se às ideias do clube.

Autor: Pedro Ponte