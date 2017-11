Afinal, Luís Filipe Vieira não irá dar hoje entrevista à BTV no âmbito do 14.º aniversário do Estádio da Luz e a sua presidência.

Depois de a ter anunciado, o clube da Luz acaba de informar que uma "forte gripe" do presidente dos encarnados, levou ao adiamento da referida entrevista "para data a anunciar oportunamente".

Autor: Sérgio Krithinas