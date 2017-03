Francisco Belo foi o melhor português na primeira jornada da Taça da Europa de Lançamentos de Inverno, a decorrer em Las Palmas (Espanha), ao ser segundo na final B do disco. O atleta do Benfica, que é recordista nacional do lançamento do disco, ficou aquém da sua melhor marca (61,55 metros), lançando a 59,62 metros.Na primeira jornada da competição, Tiago Aperta foi quarto na final B do dardo, com um lançamento de 68,54 metros, com Vânia Silva a ser apenas 12.ª na final B do martelo, com uma marca de 58,80 metros.A prestação de Portugal na Taça da Europa de Lançamentos de Inverno fica ainda marcada pelo apuramento de Edujose Lima para o Campeonato da Europa de Sub-23. O lançador foi 11.º na final do disco, ao conseguir um lançamento de 54,13 metros.