Francisco J. Marques acusou o Benfica de interferência nas eleições para a Câmara Municipal de Oeiras. O diretor de comunicação do FC Porto revelou dois alegados pareceres emitidos pelos serviços daquela autarquia que, supostamente, sublinham que não pode ser construído naquele local a futura Cidade das Modalidades dos encarnados , por motivos ecológicos e históricos."Muito recentemente, o Benfica anunciou com alguma pompa e circunstância a construção de uma Cidade para as Modalidades e não deixa de ser surpreendente que se tenha realizado uma mise-en-scène com Vieira, o recandidato a Oeiras, e parecia algo que se ia fazer de imediato. Tenho aqui dois pareceres dos serviços da Câmara de Oeiras que contrariam isso. O primeiro é de 6/6/2017, assinado por Paulo Vistas [n.d.r.: presidente da autarquia) a dizer que concorda; o segundo é de 13/09/2017, em que ele diz que concorda e remete para o Benfica. São pareceres que dizem que não se pode fazer lá nenhuma Cidade das Modalidades. E não se pode porquê? Porque faz parte da reserva ecológica nacional e há lá um monumento. Pareceres técnicos assinados por uma arquiteta da Câmara de Oeiras, Sandra Maria Diogo", afirmou o diretor de comunicação do FC Porto, no programa 'Universo da Bancada', do Porto Canal."É uma farsa a que assistimos, fazer uma cerimónia de uma cidade que não pode existir, porque está em reserva ecológica nacional. A única forma de existir é com intervenção governamental, a Câmara não tem poder para isso. Foi assinado um acordo em papel molhado, como se costuma dizer, apagam-se as assinaturas e não aconteceu nada. Foi uma interferência do Benfica nas eleições para a Câmara de Oeiras. O Benfica está sempre metido em trapalhadas, andaram a enganar os benfiquistas", rematou Francisco J. Marques.