Francisco J. Marques afirmou esta sexta-feira que o Benfica estava preparado para ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, como veio a acontecer na quinta-feira."O Benfica não está à vontade. A orquestra do Titanic continua a tocar e o Titanic está a afundar. O Benfica estava preparado para as buscas. Havia notícias de que uma sociedade de advogados que trabalha para o Benfica tinha preparado um ‘powerpoint’ dos procedimentos que iam ser feitos, mas não temos nada a ver com isso", explicou o diretor de comunicação do FC Porto à rádio Renascença.O responsável azul e branco reiterou depois que os dragões querem limpar o futebol português: "Hoje, com os dados que todos conhecemos, o futebol português não pode albergar este tipo de gente. É preciso extirpar esta gente o quanto antes. O FC Porto fará sempre a defesa do futebol português e, se para isso tiver de fazer a divulgação de práticas completamente irregulares e eticamente reprováveis, estará sempre na linha da frente".

Autor: Luís Miroto Simões