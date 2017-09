Francisco J. Marques afirmou que Bernardo Silva nunca voltará ao Benfica enquanto Luís Filipe Vieira for presidente das águias. O diretor de comunicação dos dragões baseou-se numa troca de e-mails entre Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e o líder máximo das águias, em 2015, onde alegadamente Vieira terá dito que o médio não voltaria a envergar a camisola do clube na sequência de uma suposta recusa em assinar uma declaração de não-dívida por parte do Benfica."No dia 5 janeiro de 2015, uma funcionária do Benfica, Ana Filipe Godinho, envia e-mail para o Paulo Gonçalves. 'Estou a receber pedidos para inscrição de atletas mas os mesmos não ficarão disponíveis enquanto não for enviada à Liga a documentação refente às infrações salariais e enquanto a situação do Bernardo Silva não ficar resolvida'. Percebe-se que havia algum problema com o Bernardo Silva e que fazia com que o Benfica estivesse impedido de inscrever jogadores. Mas ninguém soube disso", começou por contar o dirigente portista, relatando depois a troca de e-mails entre Gonçalves e Vieira para a resolução do problema."Paulo Gonçalves tratou do assunto e enviou e-mail a Vieira dizendo: 'Presidente, para demonstrar perante a Liga que temos a situação regularizada com todos os atletas para podermos inscrever jogadores, temos pendente uma única situação relacionada com o Bernardo Silva. O atleta não assina a declaração de que o Benfica nada lhe deve, pois desde agosto o seu pai reclama o pagamento do mês de julho, uma vez que o empréstimo ao Monaco só foi celebrado a 8 de agosto. Diante da recusa do atleta em assinar a declaração, não temos outra alternativa que não pagar o salário de julho no valor de...' E Vieira responde: 'processa (faz o pagamento), este não volta a vestir a camisola do Benfica'. Um jogador fetiche do Benfica com Vieira não volta lá a pôr os cotos", rematou Francisco J. Marques.