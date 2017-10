Continuar a ler

O diretor portista referiu ainda que Luís Bernardo mentiu e explicou porquê: "O futebol não é o forte dele e só assim se percebe que tenha dito que o engenheiro Luís Gonçalves afirmara que o árbitro Hugo Miguel ia ter uma carreira curta. É uma mentira enorme e facilmente comprovável. Também tentou atirar para os adeptos do FC Porto uma série de práticas não aceitáveis. Convém recordar que os únicos casos comprovados de agressão e perseguição a árbitros em Portugal, neste século, têm como denominador comum o Benfica. Como foi a agressão ao então árbitro Pedro Proença e a perseguição ao árbitro Jorge Sousa e respetiva família, com vários condenados em tribunal e todos comprovadamente adeptos do Benfica. Pressão aos árbitros? Do FC Porto isso não existe. Agora, é evidente que quem andou a fazer isso durante muitos anos foi o Benfica".



Francisco J. Marques reagiu às declarações de Luís Bernardo , diretor de comunicação do Benfica, dizendo que estes usou a tática do polvo."As declarações do senhor Luís Bernardo são um bom exemplo do polvo. Como meio de defesa larga toda a tinta que pode, de modo e esconder o que o Benfica fez, para esconder o facto indesmentível de o Benfica estar a ser investigado por corrupção ativa e passiva, como foi confirmado pela Procuradoria Distrital de Lisboa. Luís Bernardo segue a cartilha e não diz uma palavra sobre os factos. Até hoje, ninguém do Benfica se pronunciou sobre o que está em causa, que é o conteúdo dos emails que temos revelado", começou por dizer, em entrevista à rádio Renascença.

Autor: Luís Miroto Simões