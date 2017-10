Continuar a ler

"Convém lembrar que o Benfica, nesta providência cautelar, pretendia silenciar o FC Porto, parar com a divulgação destas coisas muitos compromotedoras da forma de agir do clube, mas também queria ter acesso, saber tudo o que temos. É que no pedido da providência cautelar constava a entrega de duas cópias de todo o material, uma ao tribunal e outra ao Benfica. É uma derrota em toda a linha do Benfica, que nos satisfaz imenso. Permite que o país continue a saber toda a extensão de um sem número de práticas duvidosas e eticamente questionáveis, e que sabemos que estão a ser investigadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, algo que o Benfica estava a tentar silenciar através deste procedimento administrativo", referiu.



De resto, Francisco J. Marques assegura que esta tomada de posição do Tribunal da Comarca do Porto em nada mudará a forma de agir dos dragões neste âmbito. "Não vai mudar nada. O FC Porto continuará, sempre que achar importante, relevante e de interesse público, a desmascarar todas estas práticas. E todos já perceberam que não estamos a falar de uma investigação que se baseia num livro escrito pela Leonor Pinhão e assinado pela Carolina Salgado. Estamos a falar de assuntos muitos sérios, que do nosso ponto de vista colocam em causa o normal desenrolar das competições. A esse nível não vai mudar nada. Estamos tranquilos e estamos certos de que a razão acabará por prevalecer", garantiu.



O diretor dos dragões aproveita também para, de forma irónica, enaltecer o papel do departamento jurídico do clube em todo este processo. "Também quero salientar que o Benfica parece estar a fazer má publicidade aos principais escritórios de advogados do país, que contrataram para combater o FC Porto, e nós, com o nosso gabinete jurídicio e os advogados que connosco trabalham há vários anos, conseguimos derrotar toda a artilharia do Benfica".



Em declarações ao Porto Canal, Francisco J. Marques congratulou-se pela decisão tomada pelo Tribunal da Comarca do Porto em negar a providência cautelar apresentada pelo Benfica na sequência do chamado 'caso dos emails'. Segundo o diretor de comunicação dos dragões, esta recusa representa uma derrota em toda a linha por parte do clube da Luz."O FC Porto sauda a decisão do tribunal. Ficou evidente com a decisão do juiz o interesse público das revelações que temos feito. É uma enorme derrota do Benfica, que teve todo o tempo para preparar a sua providência cautelar, enquanto o FC Porto teve apenas dez dias para responder. Não só respondemos como também anulámos toda a argumentação do Benfica", começou por dizer, ao Porto Canal.

