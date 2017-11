Pronto, mais uns minutos e lá vem o Twitter do Benfica reclamar um penalti para o Setúbal que podia dar o empate, com vermelho para o Varela, que não tentou jogar a bola. “Hoje o SLB manda mesmo e os outros já não mexem nada”. Se não disserem nada é porque estão no polvo pic.twitter.com/7AHqwgrO7B — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 18 de novembro de 2017

O penálti que Couceiro (e Francisco J. Marques...) diz ter ficado por assinalar

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, assinalou de forma irónica aquilo que considera ter sido um penálti que ficou por assinalar a favor do V. Setúbal diante do Benfica pouco antes do segundo golo encarnado, recordando o post de ontem das águias a criticar a arbitragem do encontro dos dragões com o Portimonense."Pronto, mais uns minutos e lá vem o Twitter do Benfica reclamar um penalti para o Setúbal que podia dar o empate, com vermelho para o Varela, que não tentou jogar a bola. 'Hoje o SLB manda mesmo e os outros já não mexem nada'. Se não disserem nada é porque estão no polvo", disparou o dirigente portista.