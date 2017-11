A 'Sábado' revela esta sexta-feira que o Benfica exigiu ao Ministério Público que faça buscas ao Porto/SAD, ao Porto Canal e às residências de Pinto da Costa, dos administradores Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Reinaldo Teles, José Amorim Coelho e Rui Vieira de Sá e ainda a Francisco J. Marques. E foi precisamente o diretor de comunicação do FC Porto a reagir à notícia, falando em "desespero" encarnado."Estão mesmo desesperados. Um conselho, para o Benfica perceber o que se sabe da dimensão do seu próprio polvo que faça um requerimento a pedir buscas à PJ e ao MP", afirmou o dirigente dos dragões no Twitter.A revista teve acesso a queixas-crime que as águias remeteram para o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, onde estas consideram que a divulgaçãos dos emails - na sequência do que garantem ter sido um ataque informático aos seus sistemas - foi uma "vingança" do FC Porto e uma forma de desviar as atenções da crise do emblema do Norte. Além das buscas, o Benfica quer ainda que sejam apreendidos os materiais na posse de elementos do FC Porto que estejam relacionados com a invasão ao sistema informático dos encarnados.