Francisco J. Marques reagiu esta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, ao discurso de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral do Benfica, considerando "estranho" que o líder das águias negue a compra de qualquer resultado , quando nunca foi feita tal acusação."Acusámos o Benfica de muita coisa, mas nunca acusámos o Benfica de comprar resultados. Por que se defende Vieira desta acusação? É estranho e vamos investigar isto. É no mínimo estranho. Se o Benfica foesse escrutinado pela comunicação social, porque será que o presidente do Benfica sentiu necessidade de, naquela efervescência, de dizer aos sócios que o Benfica nunca comprou resultados?", questionou o diretor de comunicação dos dragões, que promete investigar o tema."Vamos ter de aprofundar isto, porque nós já denunciámos um sem número de trapalhadas tremendas, desde baixar notas de árbitros, de interferência na classificação de árbitros, de monotorização das mensagens do presidente da FPF, mas nunca falamos de comprar resultados. É muito grave! Consegue ser mais grave do que aquilo que falamos!", considerou.

Autor: Fábio Lima