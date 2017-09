Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, reagiu com uma pergunta a uma das frases de Luís Filipe Vieira que marcaram a Assembleia Geral do Benfica, esta sexta-feira à noite." 'Nunca comprámos um filho da p*** de um resultado'. E um resultado só?", escreveu Francisco J. Marques, na sua conta no Twitter.