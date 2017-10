Francisco J. Marques voltou à sua conta de Twitter para responder a Rui Gomes da Silva, que tinha negado qualquer troca de emails com ameaças ao ex-árbitro Jorge Coroado.

O diretor de comunicação do FC Porto apresentou uma imagem de um suposto email enviado pelo antigo dirigente do Benfica para o assessor jurídico Paulo Gonçalves e com uma cópia para João Gabriel, ex-diretor de comunicação das águias.

Francisco J. Marques lança depois o desafio: "Você decide quem é o mentiroso. Eu ou o cartilheiro obediente."

Você decide quem é mentiroso. Eu ou o cartilheiro obediente. E assim se percebe o caráter dos cobardes, incapazes de assumirem o que assinam pic.twitter.com/j3pqDZywS3 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 17 de outubro de 2017

Autor: Sérgio Krithinas