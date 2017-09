Francisco J. Marques comentou a notícia da 'Sábado' que deu conta de que o juiz Jorge Marques Antunes impediu buscas por parte da Polícia Judiciária a Luís Filipe Vieira , Pedro Guerra e ao assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves, no âmbito do processo dos e-mails, mostrando-se admirado por só agora tal episódio ter sido do conhecimento público."Isto aconteceu em julho, estamos no final de setembro, e o processo começou em meados de junho, quando fui chamado à PJ. É admiravel ter-se aguentado até final de setembro em segredo de justiça. Realço que está a haver uma investigação por corrupção ativa na atividade desportigva à SAD do Benfica. Para mim não é surpresa nenhuma. Este texto enche-me de esperança que a investigação chegue a bom porto", comentou o diretor de comunicação do FC Porto no programa 'Universo da Bancada', do Porto Canal.Francisco J. Marques comparou ainda os comportamentos dos adeptos do Benfica dentro e fora do país, na sequência do processo que a UEFA abriu ao clube encarnado pelo lançamento de objetos para o relvado em Basileia. "Das poucas imagens que vi do jogo as bancadas estavam pejadas de faixas das claques. O Benfica está com pena suspensa por dois anos por causa dos problemas muito sérios que aconteceram em Madrid e esses problemas não são diferentes dos que acontecem semanalmente em portugal. A diferença é que a UEFA atuou. Nós bem vimos o que se passou em Santa Maria da Feira no ano passado..."O artigo de opinião de Fernando Gomes nos jornais desportivos, a pedir o fim da crispação, também mereceram comentário do dirigente portista: "O texto do dr. Fernando Gomes tem um problema grande, que é: de que adianta pedir paz quando não se faz nada para que ela exista? Gostava de lembrar que não há muitas semanas revelámos que p anterior presidente da AG da Liga enviou para o Pedro Guerra ficheiros com sms do telefone do sr. Fernando Gomes… não era uma mensagem, posso garantir que são mais de 100. E o doutor sobre isso nada disse… não é normal que isso aconteça."

Autores: André Monteiro e João Socorro Viegas