O diretor de informação e comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, revelou também uma troca de emails, de novembro do ano passado, na qual Júlio Manuel Loureiro, observador de árbitros e funcionário judicial, informa antecipadamente Paulo Gonçalves sobre uma notificação que Rui Vitória iria receber para ser testemunha num caso a envolver o seu antigo clube, o V. Guimarães. "Se avisam para uma simples notificação, quando são coisas mais graves o que farão? (...) Este monstro do Benfica é gigantesco e move-se em todos os sectores da sociedade portuguesa", referiu o diretor portista, vincando que foi Júlio Manuel Loureiro quem "deu a nota mais baixa do ano, um 2,0" ao ex-árbitro Marco Ferreira, que acabou despromovido no final da época 2014/15.

"Isto parece uma revelação pequenina, mas é muito grande. Os espectadores que tirem as conclusões que entenderem, que não são muito difíceis de tirar. (...) E daqui não se pode retirar o ‘Franck Vargas’. O Ferreira Nunes está nesta cadeia. Com a informação que hoje é pública, não é difícil concluir que a despromoção do Marco Ferreira foi para dar um exemplo. Quem fugir ao nosso controlo… Se isto não é adulterar as competições, não sei o que é", disse.

Autor: André Monteiro