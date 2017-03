prolongou esta segunda-feira o contrato com o jovem futebolista Francisco Saldanha de Morais, de 16 anos, que chegou à Luz na época 2015/16, proveniente doO jogador alinhou durante a época passada na equipa de iniciados, que acabou por se sagrar campeã nacional.Apesar de ainda ser sub-16, o defesa tem integrado com regularidade a formação liderada por Renato Paiva, onde contabiliza 480 minutos em seis jogos no campeonato nacional de juvenis, tendo marcado um golo.

Autor: Lusa