Frederic Winters possui um largo currículo, em que foi capitão da seleção do Canadá que esteve presente nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e na última época representou a formação polaca do Asseco Resovia Rzeszów.



Na Europa, foi campeão nacional em países como a Áustria (Hypo Tirol), Itália (Sisley Treviso) e Alemanha (VFB Friedrichshale), e conquistou ainda um título na China (Republika Beijing) e uma Supertaça no Brasil (Sada Cruzeiro).



O Benfica formalizou a contratação do voleibolista internacional canadiano Fred Winters, que chegou à Luz para substituir o brasileiro Ary Neto, lesionado num ombro até ao final da época."Espero ser campeão no Benfica. Tenho esse desejo e essa esperança. Conheço a grandeza do clube e essa foi uma das razões que me fez aceitar o convite do Benfica", disse, em conferência de imprensa realizada na Luz, o experiente atacante (zona 4) de 1,92 metros e 35 anos.

Autor: Lusa