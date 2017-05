O Friburgo, o atual sexto classificado do principal campeonato alemão, já manifestou junto do Benfica estar interessado em contar com André Horta na próxima época. O médio que nesta fase final da temporada não tem sido opção para o técnico Rui Vitória vê assim a porta aberta a uma possível transferência para a Bundesliga na próxima época, embora ainda não tenha chegado uma proposta concreta junto do clube da Luz.

André Horta, 20 anos, foi contratado no início da presente época pelo Benfica, clube no qual iniciou a formação e, na altura em que foi apresentado, assumiu estar a "viver um sonho". Acabou por ser uma das surpresas, ao impor-se, inicialmente, no onze da equipa, mas ao longo da temporada e após uma paragem por lesão foi perdendo espaço na equipa, sendo, inclusive, relegado das convocatórias da equipa.

