Na classificação, após a 22.ª jornada, o Borussia Dortmund segue no 3.º lugar, com 40 pontos, menos 8 do que o Leipzig - venceu o Colónia por 3-1 também este sábado - e a 13 do líder Bayern. Depois, na segunda parte, apareceu Aubameyang a selar o triunfo com mais dois golos. O avançado gabonês, que não marcava desde 4 de fevereiro, faturou aos 55' e 70', aumentando para 19 remates certeiros a sua conta pessoal na Bundesliga - lidera a tabela de melhores marcadores da Bundesliga, agora com o mesmo número de golos do polaco Lewandowski, que fez um hat trick pelo Bayern este sábado.

Após uma semana complicada, com as derrotas frente ao Darmstadt e ao Benfica - os encarnados visitam a Alemanha a 8 de março para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions depois de terem ganho por 1-0 na Luz -, o Borussia Dortmund parece estar de volta ao seu melhor nível, triunfando este sábado na deslocação a Friburgo, por 3-0, resultado que já tinha averbado na receção ao Wolfsburgo na semana passada.Com Raphaël Guerreiro a titular no flanco esquerdo - num esquema com três defesas (Piszczek, Papastathopoulos e Bartra) -, a equipa de Thomas Tuchel adiantou-se no marcador logo aos 13', com assistência do internacional português para o central grego Papastathopoulos.