Godfried Frimpong é holandês, tem 18 anos e chegou ao Benfica em 2015, proveniente do Sparta Roterdão. Em entrevista ao portal holandês Voetbal Zone, confessa-se radiante com a experiência no clube da Luz."O Benfica é o melhor clube para me desenvolver. É um clube de topo, muito organizado e que tem produzido muitos talentos, como o Renato Sanches. E ainda há o José Gomes, de quem sou muito amigo", afirmou Frimpong, abordando ainda a experiência acumulada nos treinos com a equipa A.O holandês tem aprendido muito com um jogador. "Tento fazer tudo como o Grimaldo", disse o lateral, que termina contrato em junho de 2018.