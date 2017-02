Fundão repete a história da 1.ª edição da Taça da Liga e volta eliminar o Benfica no primeiro jogo da competição, disputada em Gondomar. Entreajuda, espírito de sacrifício e uma grande dose felicidade permitiu eliminar a equipa de Joel Rocha. Seguem-se agora as meias-finais diante do Belenenses.Quanto ao cinco encarnado, fica a dever a si mesmo a saída da competição, merecia outro resultado, principalmente pelo que fez na segunda metade. Bolas nos postes, perdidas escandalosas à boca da baliza e pela frente um guarda-redes Iago Sanchez inspirado. Ao cair do pano, o 3-1 num livre direto e o bis de waltinho setenciaram o vencedor. Benfica reduziu por Chaguinha.

Autor: João Baptista Seixas