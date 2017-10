O futuro de Júlio César ainda não está decidido. O internacional canarinho, de 38 anos, termina contrato no final desta época e até ao momento não conhece qualquer movimentação tendo em vista uma eventual renovação por mais uma temporada. No entanto, mesmo que venha a dar por terminada a sua estadia na Luz – já confessou publicamente que gostaria de encerrar a carreira de águia ao peito –, atira para mais tarde uma reflexão, sempre dependente de eventuais propostas de outras paragens que lhe possam ser colocadas em cima da mesa.Certo é que o experiente camisola 12 vive a linha descendente da sua carreira, daí que a SAD esteja a precaver devidamente o futuro com uma forte aposta em dois jovens: Svilar e Vlachodimos (ver texto principal).No presente, todavia, o Imperador é o dono da baliza dos tetracampeões, sabendo ter no belga contratado ao Anderlecht uma jovem oposição na qual a equipa técnica liderada por Rui Vitória também acredita a breve trecho. Júlio César mantém uma boa relação pessoal com o presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, e na Luz tem vindo também a assumir papel de relevo no que diz respeito à integração e apoio dos mais jovens, inclusive quando estes representam... concorrência. Assim foi com Ederson que, agora no Manchester City, não se tem esquecido de agradecer o apoio e conselhos dados pelo compatriota, que o viu ‘explodir’.