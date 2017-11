Gabriel Barbosa, apesar dos poucos minutos contabilizados no Benfica, acredita que pode mostrar o seu valor na Luz. Esta será a grande aposta do internacional brasileiro, de 21 anos, que está emprestado pelo Inter. No entanto, face aos cenários até agora apresentados – desde os holandeses do PSV, aos chineses do Jiangsu Suning, perante o interesse dos nerazzurri em Ramires –, o regresso ao Brasil, nomeadamente ao Santos, ainda é a hipótese que mais agrada ao campeão olímpico.O problema é que este contexto não é visto com bons olhos pelo clube italiano, que apesar de querer ver o seu ativo atuar com mais regularidade, encara o retorno ao Brasil como um passo atrás. Na Luz, as probabilidades de jogar com regularidade são curtas, mas a possível saída de Rafa e/ou Zivkovic podem ainda vir a alterar um pouco o cenário.