O líder das águias falou depois de Douglas, outro desejo de Rui Vitória: "O Douglas também foi escolhido pelo nosso treinador. Vocês confiam no treinador, obrigatoriamente nós temos de lhe dar o que ele quer".



Luís Filipe Vieira explicou a chegada de Gabriel Barbosa ao Benfica com um pedido de Rui Vitória. O presidente dos encarnados explicou ainda como se vai processar o pagamento do vencimento do jogador."Gabigol veio de borla para o Benfica. Cada vencimento de empréstimo, o Benfica vai pagar 1,7 milhões de euros. 1,6 por fatura e 100 mil euros em ordenados cá. Na ótica do nosso treinador, o Gabigol é um jogador para se completar com o Jonas. Fizemos a vontade ao nosso treinador", referiu na assembleia geral.